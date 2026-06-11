Bloomberg: в ЕС хотят убедить Трампа возобновить переговоры по Украине

Европа хочет уговорить Трампа поддержать возобновление переговоров по Украине Bloomberg: в ЕС хотят убедить Трампа возобновить переговоры по Украине

Москва11 июн Вести.Лидеры стран ЕС хотят уговорить президента США Дональда Трампа поддержать возобновление переговоров по украинскому урегулированию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что Трамп собирается посетить саммит G7 во Франции 15-17 июня, его визит хотят использовать европейские лидеры.

По словам источников, знакомых с ситуацией, европейские лидеры намерены использовать встречи…, чтобы убедить президента США поддержать планы по началу новых мирных переговоров между Россией и Украиной говорится в сообщении

Лондон, Париж и Берлин считают, что открылись новые возможности для переговоров по Украине, которые, по их мнению, "выйдут за рамки" условий, достигнутых лидерами РФ и США на Аляске.

Несколько дней назад Трамп говорил, что представители США готовы участвовать в урегулировании конфликта на Украине.