Москва14 июн Вести.Европа хочет конвертировать поражение в победу и выйти из конфликта, сохранив лицо. Такое мнение выразил ИС "Вести" политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, сейчас украинским конфликтом занимаются европейцы, поскольку они имеют большее влияние и глубже задействованы в этом. У них, в отличие от американцев, которые уже решили свою проблему, выйдя из конфликта на правах посредника, есть своя задача.

Следовательно, ни о каком устойчивом долгосрочном мире говорить просто не приходится, но они считают, что на данном этапе тактически им нужно выиграть время и создать определенные условия, позволяющие им выйти из этой ситуации, по крайней мере, сохранив лицо. Кто этим занимается? Все, условно, и американцы, и европейцы. Но сейчас в большей степени, наверное, занимаются европейцы. Все-таки они сейчас имеют большее влияние на украинскую сторону, и они больше задействованы в этом конфликте. Соответственно, у них есть проблема, в отличие от американцев, которые ее решили путем выхода из этого конфликта на правах посредника, а у европейцев они сейчас тоже хотят для себя реализовать определенный статус, позволяющий им выйти из этого конфликта, но при этом сохранить свое лицо и заниматься любимым делом - конвертацией своего поражения в политико-дипломатическую победу подчеркнул Килинкаров

Экс-депутат Рады считает, что мир за всем этим будет наблюдать осенью текущего года.

Ранее сообщалось, что Европа хочет уговорить президента США Дональда Трампа поддержать возобновление переговоров по Украине. Там считают, что открылись новые возможности для переговоров по Украине, которые, по их мнению, "выйдут за рамки" условий, достигнутых лидерами РФ и США на Аляске.