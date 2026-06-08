Москва8 июн Вести.Найти компромисс с Украиной уже будет невозможно, в конфликте связано слишком много игроков. Такое мнение ИС "Вести" выразил политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, решить конфликт можно будет только победой России.

Даже если мы будем сильно хотеть найти какое-то компромиссное решение, мы его вряд ли найдем… Эту войну либо нужно выигрывать, либо ее проиграют. По-другому не будет. Либо надо в полный рост решить, проблему частично военным путем, для того, чтобы четко дать понять, что никакого другого решения не будет, и итога никакого другого не будет, а потом уже на определенных условиях выходить на переговорный процесс. Либо пытаться найти компромисс, который найти невозможно. Ну, просто невозможно. Слишком много там участников и игроков отметил Килинкаров

Он обратил внимание, что в рамках переговоров по Украине европейское сообщество стремится реализовать договоренность на своих условиях, которые могут быть использованы против России.

Россия предложила, как переговорный трек, долгосрочный устойчивый мир без всяких этих вот: "А давайте мы перемирие" - и так далее. У Европы другие планы. Они говорят: "Давайте мы сначала прекратим огонь, а потом сядем за стол переговоров и будем о чем-то договариваться". Но проблема в том, что это уже в нашей истории было. Это было в формате минских договоренностей… Они их просто проигнорировали и выбросили в урну. Можно ли сейчас идти в очередной раз на такого рода договоренности и на такую схему реализации мирного процесса в условиях и с пониманием того, что этот период обязательно будет использован для того, чтобы укрепиться, перевооружиться и с новыми силами, так сказать, пойти на эту войну? сказал Килинкаров

Ранее Килинкаров заявил, что Киев начинает демонстрировать готовность к переговорам только в том случае, когда оказывается в уязвимом положении. По мнению политолога, цель таких действий – выиграть время.