Москва24 мая Вести.Депутаты Верховной рады осознают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил в интервью NEWS.ru экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, политики на Украине понимают, что Киев не в силах противостоять мощному арсеналу вооружений РФ.

Я думаю, что для всех очевидно, что провокации со стороны Киева и западных спецслужб меняют характер СВО. Все понимают, что на самом деле арсенал вооружений, который есть у РФ, огромный. Все осознают, что в случае применения всех видов вооружений, имеющихся у России, финал Украины будет очевидным. Понимая, что эти провокации будут продолжаться и это все может закончиться фатально для всей Украины, звучат такие призывы: "Может быть, есть смысл на этом этапе остановить конфликт, сесть за стол переговоров и о чем-то договориться, сохраняя контроль над оставшимися территориями" сказал Килинкаров

Экс-нардеп отметил, что для Украины есть только два пути завершения конфликта – капитуляция или достижение мирного соглашения. При этом Килинкаров подчеркнул, что у Киева нет шансов изменить ход боевых действий в свою пользу.

Учитывая, что никаких шансов изменить ход конфликта в пользу Украины на самом деле нет, есть два варианта: либо проиграть и капитулировать, потеряв все, либо остановиться на данном этапе с определенными политическими издержками. Тем более что эти издержки будут нести не нардепы Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.) и Максим Бужанский, а [Владимир] Зеленский, его режим и его окружение заключил Килинкаров

В ходе выступления на параде Победы на Красной площади президент РФ Владимир Путин заявил, что победа всегда была и всегда будет за Россией.