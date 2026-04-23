Москва23 апр Вести.Украина не способна выйти из войны конституционным способом, завершение конфликта будет сопровождаться переворотом. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Килинкаров не считает, что с киевским режимом можно найти легитимное решение, которое приведет к урегулированию конфликта.

Страна победившего майдана, и не одного, а двух, она не может выйти из этой войны конституционным способом. Ну хотя бы потому, что эту Конституцию сожгли на майдане вот там, в этих бочках, когда избирали Петра Алексеевича [Порошенко]. Поэтому если кто-то считает, что на самом деле можно найти какое-то компромиссное решение, которое выведет нас к урегулированию этого конфликта и для Украины этот ужас и кошмар закончится, – я так не считаю. Вот для украинцев ужас и кошмар еще только начнутся, потому что я не верю в то, что этот конфликт можно будет завершить просто какими-то переговорами и подписанием каких-то документов. Я думаю, это все будет сопровождаться переворотом и не одним