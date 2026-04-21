Путин: зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается

Москва21 апр Вести.Россия постепенно создает зону безопасности на границе с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.

Глава государства подчеркнул, что РФ будет продолжать делать это, пока не устранит угрозу для своих приграничных регионов.

Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, постепенно, но она создается на сопредельной территории сказал Путин

В декабре он поручал российским военным расширять в 2026 году зону безопасности на приграничных с Украиной территориях.