Владимир Путин заявил, что конфликт с Украиной близится к завершению

Путин высказался о завершении конфликта с Украиной Владимир Путин заявил, что конфликт с Украиной близится к завершению

Москва10 мая Вести.Президент России Владимир Путин считает, что конфликт на Украине сейчас движется к завершению. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов в Кремле.

При этом Путин обратил внимание на действия западных политиков, которые, по его словам, начали раскручивать противостояние с Россией, используя Украину как оружие.

Я думаю, что дело идет к завершению сказал Путин

Путин пояснил, что Запад изначально рассчитывал на поражение России и крушение ее государственности в течение нескольких месяцев. Президент добавил, что западные страны "залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут".

В тоже время российский лидер выразил надежду, что умные люди, которые "понимают суть происходящего", постепенно придут к власти при поддержке большинства европейских стран.