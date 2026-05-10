Москва10 маяВести.После начала украинского конфликта в 2022 году Запад рассчитывал на крах России в течение шести месяцев. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин журналистам во время пресс-конференции после мероприятий по случаю Дня Победы.
Он отметил, что в 2022 году Запад рассчитывал, что в России встанут предприятия, банковские системы перестанут работать, а миллионы людей "окажутся на улице", однако этого не случилось.
Все рассчитывали на быстрый крах России. В течение там шести месяцев все должно было бы, по их мнению, развалитьсязаявил Путин
Также он рассказал, что Финляндия, вступая в НАТО, рассчитывала, что Россия рухнет и получится отобрать часть российской территории.
При этом Путин выразил надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения.