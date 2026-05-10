Москва10 мая Вести.Политики Запада обманывали Россию, стремясь использовать Украину для достижения своих геополитических целей, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции для представителей СМИ.

На Западе плевать все хотели на интересы России, отметил Путин.

Стремясь использовать Украину как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе всех обманывали, публично же сейчас об этом говорят заявил Путин

Кроме того, Запад начал обманывать Россию еще в начале 1990-х годов, когда НАТО начало расширяться на Восток, уточнил президент.

Все это вкупе спровоцировало сегодняшнюю ситуацию. Так что они с нами воюют, повторяю, это всем уже стало понятно, руками украинцев добавил президент

После начала украинского конфликта в 2022 году Запад рассчитывал на то, что Россия потерпит крах в ближайшие шесть месяцев. А Финляндия, вступая в НАТО, рассчитывала, что Россия рухнет, и Хельсинки сможет отобрать часть российской территории, заключил Путин.