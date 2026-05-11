Мендель назвала циничной пропаганду Запада о якобы скором крахе России

Москва11 мая Вести.Западные прогнозы о якобы скором экономическом и политическом коллапсе России — это проявление цинизма, а также попытка скрыть реальное положение дел. На это указала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Об этом Мендель сообщила в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Пропаганда, которую мы слышим, — крайне бесчеловечна и цинична. Я уже упоминала эти вбросы о том, что Россия вот-вот развалится — это превратилось в шутку в соцсетях: Россия "разваливается" уже четвертый год подряд сказала Мендель

Она напомнила, что некоторое время назад генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия якобы "в ужасном состоянии" и для победы Украины "нужно еще три-четыре месяца" конфликта.

Откуда он вообще это взял? задалась вопросом Мендель

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае.