Мендель: Зеленский не рассматривает завершение конфликта на Украине

Бывший пресс-секретарь Зеленского раскрыла его мотивы в украинском конфликте Мендель: Зеленский не рассматривает завершение конфликта на Украине

Москва7 мая Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о России свидетельствуют о его нежелании завершать конфликт. Такое мнение выразила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети Х.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что глава киевского режима обеспокоен новым российским наступлением, которое может начаться летом. Он обратился к западным партнерам с просьбой ускорить поставки оружия на Украину.

Он не рассматривает возможность завершения войны, несмотря на очевидную нехватку живой силы и систем обороны написала Мендель

Ранее глава ДНР Денис Пушилин предположил, что Зеленский приложит максимум усилий для затягивания конфликта.