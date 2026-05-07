Москва7 маяВести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о России свидетельствуют о его нежелании завершать конфликт. Такое мнение выразила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети Х.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что глава киевского режима обеспокоен новым российским наступлением, которое может начаться летом. Он обратился к западным партнерам с просьбой ускорить поставки оружия на Украину.
Он не рассматривает возможность завершения войны, несмотря на очевидную нехватку живой силы и систем оборонынаписала Мендель
Ранее глава ДНР Денис Пушилин предположил, что Зеленский приложит максимум усилий для затягивания конфликта.