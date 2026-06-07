Мендель рассказала, почему Зеленский не хочет мира на Украине Юлия Мендель пояснила, почему Зеленский боится окончания СВО

Москва7 июн Вести.Владимир Зеленский опасается установления мира на Украине, потому что конфликт – единственный эффективный инструмент, с помощью которого он удерживается у власти. Так считает бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

Зеленскому нечего предложить взамен войны и страха. Такую точку зрения она изложила на своей странице в соцсети X.

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Мендель добавила, что Зеленский удерживается у власти в Киеве исключительно за счет военных действий и страха. Националистические группы, по словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, существуют лишь на Западе Украины. Но в случае установления мира и проведения президентских выборов, они не смогут повлиять на их результат. И он будет точно не в пользу Зеленского.

Мендель напомнила, что в 2019 году он получил на выборах 73% голосов украинцев только потому, что обещал украинцам мир и прекращение войны.

Кроме того, Мендель отметила, что присвоение одному из подразделений ВСУ "почетного наименования имени героев УПА" ("Украинская повстанческая армия" признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) "стала для Зеленского не слишком удачным пиар-ходом".

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил сомнение, что Зеленский долго проживет после завершения конфликта на Украине. Слишком многие хотят наказать Зеленского за содеянное, пояснил он.