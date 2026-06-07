Риттер: не думаю, что Зеленский долго проживет после завершения конфликта Риттер раскрыл судьбу Зеленского после завершения украинского конфликта

Москва7 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский недолго проживет после завершения конфликта на Украине. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что киевский главарь предал собственный народ и весь мир.

Он предал Россию - он обещал мир. И я не думаю, что Зеленский долго проживет после завершения конфликта заявил Риттер

По его словам, слишком многие хотят наказать Зеленского за содеянное. Риттер также отметил, что Европа захочет завершения украинского конфликта лишь тогда, когда сама дорого поплатится за него.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что открытое письмо главы киевского режима представляет собой несколько страниц хамства.