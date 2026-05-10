Москва10 маяВести.Украина не сможет вернуть потерянные в ходе конфликта с РФ земли. Об этом пишет The American Conservative.
По мнению автора статьи, этот факт уже признали многие союзники Киева.
Украина не вернет свои утраченные территории. Это уже признали даже ее самые близкие союзникиговорится в публикации
В издании также считают, что Украина не станет частью ни НАТО, ни Евросоюза, а режим Владимира Зеленского "находится на грани краха". По данным журналистов, военные, политические и демографические перспективы Киева только ухудшаются, несмотря на заявления его ярых сторонников на Западе.
Ранее немецкое издание Junge Welt сообщало, что Зеленский, вероятно, хотел, чтобы Россия ударила по Киеву, с целью после этого выставить себя жертвой.