Москва10 мая Вести.Украина не сможет вернуть потерянные в ходе конфликта с РФ земли. Об этом пишет The American Conservative.

По мнению автора статьи, этот факт уже признали многие союзники Киева.

В издании также считают, что Украина не станет частью ни НАТО, ни Евросоюза, а режим Владимира Зеленского "находится на грани краха". По данным журналистов, военные, политические и демографические перспективы Киева только ухудшаются, несмотря на заявления его ярых сторонников на Западе.

Ранее немецкое издание Junge Welt сообщало, что Зеленский, вероятно, хотел, чтобы Россия ударила по Киеву, с целью после этого выставить себя жертвой.