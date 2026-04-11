Москва11 апр Вести.Киеву придется согласиться на гарантии безопасности, лишенные реального содержания. Об этом сообщает американский журнал The National Interest (NI).

Идея гарантий безопасности, как подчеркивается, подразумевает, что Украина доверяет "определенному алгоритму будущих действий Запада".

Планы по обеспечению будущей безопасности Украины содержат мало реального содержания. Вместо этого широко обсуждаемые гарантии безопасности представляют собой набор намерений, сценариев и обещаний говорится в материале

Отмечается, что гарантии западных стран не поспособствуют улучшению международной интеграции Украины, а также оставят обороноспособность страны на прежнем уровне.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без обеспечения гарантий безопасности России.