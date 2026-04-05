Москва5 апр Вести.Нереалистичные требования главы киевского режима Владимира Зеленского могут привести Украину к дальнейшим территориальным потерям. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому 800 миллиардов долларов на восстановление Украины в обмен на заключение мирного соглашения с Россией, однако тот отказался, поскольку уверен в победе над РФ при большей поддержке Запада.

Россия несколько раз выдвигала требования о мирном урегулировании, но Зеленский хочет вернуть территории. Я думаю, он нереалистичен, и это приведет к дальнейшим территориальным потерям заявил Мема

По его словам, весеннее наступление обещает быть разрушительным для Украины.

Ранее он выразил мнение, что Владимир Зеленский затягивает конфликт, несмотря на то, что осознает неспособность Украины победить РФ. Как заявил Мема, западные партнеры Киева не смогут выполнять запросы ВСУ и Зеленского в прежнем объеме, а потому победа России неизбежна.