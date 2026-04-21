Финский политик Мема: Зеленский должен начать переговоры с Россией

Москва21 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский должен вести переговоры с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. Об этом написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х.

Он отметил, что военного решения на Украине быть не может.

Зеленский должен вести переговоры с Россией, чтобы положить конец этому конфликту. Вскоре мы станем свидетелями серьезной эскалации, если Европа не изменит свою позицию написал он

Ранее Зеленский заявил, что Киев не отказывается от участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта.