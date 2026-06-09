Мема заявил, что Зеленский и европейские лидеры боятся мира с РФ Мема: Зеленский и европейские лидеры боятся мира с Россией

Москва9 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и лидеры европейских государств боятся заключения мира с Россией, так как это повлечет за собой смену режима в самой Европе. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, Зеленский и лидеры стран Европы не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта. Мема подчеркнул, что вместо этого они продолжают тратить усилия на разработку очередных антироссийских санкций, несмотря на то, что практика показала их неэффективность.

Зеленский и европейские лидеры боятся мира с Москвой, это приведет к смене режима в Европе написал Мема в соцсети X

Политик добавил, что новые санкции в отношении РФ демонстрируют степень отчаяния Брюсселя и ЕС в целом.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила о подготовке к самому крупному за два года списку санкций ЕС. По данным западных СМИ, в проект нового пакета ограничений могут быть включены около 170 физических и юридических лиц, а также два российских порта и четыре аэропорта.