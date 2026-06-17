Мема обличил нежелание Запада разрешить конфликт на Украине дипломатией Мема: Запад не хочет решать конфликт на Украине дипломатией

Москва17 июн Вести.Саммит стран "Большой семерки" (G7) показал, что Запад не хочет разрешения украинского конфликта дипломатическим путем, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Коллективный Запад обозначил на саммите G7, что хочет продолжать санкционное давление против России и поставлять Украине оружие, поскольку до сих пор надеется, что киевский режим способен победить на поле боя.

На этом фоне, считает политик, Запад и глава киевского режима Владимир Зеленский допустили огромный просчет, поскольку отказываются вести переговоры с Москвой в момент, когда российские военные ведут успешное наступление на всех фронтах.

Со стороны Запада явно нет воли к поиску дипломатического решения, вместо этого он продолжает тянуть время для перевооружения Европы и пытается каким-то образом ослабить Россию написал Мема в соцсети X

По мнению Мемы, будь Зеленский серьезным политиком, он бы согласился приехать на переговоры по Украине в Москву.

Я бы вовсе не назвал встречу G7 успешной, учитывая, что они не вышли ни с каким реальным решением по прекращению войны на Украине подытожил политик

Ранее страны G7 по итогам саммита во французском Эвиан-ле-Бен заявили о намерении ужесточить санкции против России. Кроме того, "Большая семерка" наряду с увеличением объема поставок Украине систем противовоздушной обороны хочет передавать Киеву больше дальнобойных систем.

Армандо Мема отмечал, что Зеленский и европейские лидеры боятся заключать мир с Россией, так как рискуют потерять после этого власть.