Финский политик Мема: позиция ЕС по Украине показывает безумие ее лидеров

Мема заявил, что позиция ЕС по Украине показывает психическое безумие ее лидеров Финский политик Мема: позиция ЕС по Украине показывает безумие ее лидеров

Москва18 апр Вести.Позиция Европы по Украине демонстрирует психическое безумие ее лидеров, а участие Евросоюза в украинском конфликте становится все более опасным. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, лидеры Евросоюза презирают дипломатию и ведут войну на всех фронтах.

Европейские лидеры готовы отправлять своих сыновей умирать за Украину, что является по-настоящему ужасным сценарием, демонстрирующим психическое безумие всего коррумпированного руководства написал Мема в соцсети X

Политик подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке создает "головную боль" для Украины из-за дефицита вооружения. США сосредоточили свое внимание на Иране, оставив Украину без поддержки.

Накануне член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что многие европейские страны хотят завершения украинского конфликта. По ее словам, глава киевского режима Владимир Зеленский блокирует проект мирного соглашения, который в Вашингтоне считают вполне жизнеспособным.