Москва13 апрВести.Разговоры о мире в странах Европы становятся преступлением. Об этом заявил финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в соцсети X.
По его словам, Евросоюзу (ЕС) стоит встать на путь дипломатии, чтобы завершить украинский конфликт, однако вместо этого Брюссель продолжает политику саморазрушения.
Он также добавил, что Украина не сможет победить в этом конфликте, а Россия продолжит стоять на защите своей национальной безопасности.