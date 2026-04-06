Москва6 апр Вести.Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что страны ЕС продолжают политику самоубийства.

В соцсети X Мема написал, что европейские страны усиливают военную подготовку и наращивают оборонные ресурсы, включая увеличение числа резервистов, инвестиции в вооружение и подготовку инфраструктуры на случай крупного конфликта. При этом в ЕС обсуждаются вопросы размещения ядерного оружия, а Россия рассматривается как противник.

Мема отметил, что подобные действия, включая ограничение передвижения военнообязанных в Германии и рост военных расходов, свидетельствуют о подготовке к возможному противостоянию, а не о стремлении к диалогу.

Политика евросамоубийства продолжается указал Мема

Он добавил, что нарратив о том, что Россия якобы угрожает Европе - ложный, и страны ЕС должны вернуться к сотрудничеству с Москвой, а также работать над прекращением конфликтов на Украине и в Иране.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что непрофессиональное руководство ЕС само совершило фатальные ошибки, доведя объединение до кризиса.