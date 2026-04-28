Политик Мема: санкции ЕС против РФ означают экономическое самоубийство Европы Мема: антироссийские санкции ЕС не помогут урегулировать конфликт на Украине

Москва28 апр Вести.Санкции Евросоюза не помогут урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Комментируя 20-й пакет санкций ЕС, он сказал, что очередные антироссийские меры лишь усилят напряженность между Россией и Европой.

Что касается 20-го пакета санкций против России, моя позиция ясна: это не поможет разрешить прокси-войну против России на Украине отметил Мема

По мнению финского политика, принимая во внимание напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и вытекающий из нее энергетический кризис, продолжение санкционной политики равноценно экономическому самоубийству для европейской экономики.

Ранее Мема призвал Европу ввести санкции против самой себя. По его мнению, у европейских стран нет морального превосходства для применения антироссийских санкций, но сейчас двойные стандарты стали главной проблемой западных элит.