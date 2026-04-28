Москва28 апрВести.Санкции Евросоюза не помогут урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Комментируя 20-й пакет санкций ЕС, он сказал, что очередные антироссийские меры лишь усилят напряженность между Россией и Европой.
Что касается 20-го пакета санкций против России, моя позиция ясна: это не поможет разрешить прокси-войну против России на Украинеотметил Мема
По мнению финского политика, принимая во внимание напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и вытекающий из нее энергетический кризис, продолжение санкционной политики равноценно экономическому самоубийству для европейской экономики.
Ранее Мема призвал Европу ввести санкции против самой себя. По его мнению, у европейских стран нет морального превосходства для применения антироссийских санкций, но сейчас двойные стандарты стали главной проблемой западных элит.