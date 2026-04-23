Москва23 апрВести.Возможное принятие Европейским союзом 20-го пакета антироссийских санкций обернется гораздо более негативными последствиями для Украины.
Такого мнения придерживается финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Евродепутаты, аплодирующие по поводу 20-го пакета санкций против России, на деле (поддерживают – прим. ред.) еще большее опустошение Украины. Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, она работает на продолжение (конфликта – прим. ред.). Это аморально и чистейший абсурднаписал политик в посте в соцсети X
Мема также считает, что политика двойных стандартов, проводимая Брюсселем, серьезно подорвала доверие к европейской "демократии" и ведет к постепенной международной изоляции ЕС.
Ранее послы стран Евросоюза одобрили кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, а также согласовали принятие 20-го пакета санкций в отношении России.
Ожидается, что окончательное утверждение рестрикций будет оформлено 23 апреля, а решение по кредиту для Киева ЕС примет до конца недели.