Политик Мема: 20-й пакет санкций против РФ — путь к дальнейшему краху Украины

Москва23 апр Вести.Возможное принятие Европейским союзом 20-го пакета антироссийских санкций обернется гораздо более негативными последствиями для Украины.

Такого мнения придерживается финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Евродепутаты, аплодирующие по поводу 20-го пакета санкций против России, на деле (поддерживают – прим. ред.) еще большее опустошение Украины. Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, она работает на продолжение (конфликта – прим. ред.). Это аморально и чистейший абсурд написал политик в посте в соцсети X

Мема также считает, что политика двойных стандартов, проводимая Брюсселем, серьезно подорвала доверие к европейской "демократии" и ведет к постепенной международной изоляции ЕС.

Ранее послы стран Евросоюза одобрили кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, а также согласовали принятие 20-го пакета санкций в отношении России.

Ожидается, что окончательное утверждение рестрикций будет оформлено 23 апреля, а решение по кредиту для Киева ЕС примет до конца недели.