Мема: украинский конфликт может распространиться на другие страны

Мема: продолжение конфликта на Украине грозит еще большей эскалацией

Москва10 мая Вести.Продолжение украинского конфликта означает, что вскоре он может распространиться на другие страны. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, в случае эскалации европейские города могут стать целями для ядерных ударов.

Думаю, всем уже должно быть понятно, что продолжение украинской войны означает, что вскоре она распространится на другие страны. Это уже мировая война написал Мема в соцсети X

Политик заметил, что лидеры ЕС утратили связь с реальностью, поскольку продолжают идти по пути прямой конфронтации с Россией.

Ранее Мема заявил, что начать вновь покупать энергоресурсы у России – самый разумный шаг, на который сейчас может пойти Брюссель