Мема: для ЕС разумнее всего будет начать вновь закупать энергоресурсы у РФ

Москва9 мая Вести.Начать вновь покупать энергоресурсы у России - самый разумный шаг, на который сейчас может пойти Брюссель, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Свой пост Мема разместил в соцсети X.

Санкции там или нет - ЕС отчаянно нужна энергия из России. Было бы разумно со стороны ЕС перестать изображать моральное превосходство и начать покупать больше энергии у России в условиях продолжающегося энергетического кризиса написал политик

Ранее Мема заявил, что саммит Европейского политического сообщества не принес результатов, потому что Брюссель продолжает санкционное давление на Москву и поддержку Киева.

По его мнению, мероприятие прошло бы гораздо успешней, если европейцы отказались от санкций и возобновили покупку энергоресурсов у РФ.