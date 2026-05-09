Москва9 маяВести.Начать вновь покупать энергоресурсы у России - самый разумный шаг, на который сейчас может пойти Брюссель, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Свой пост Мема разместил в соцсети X.
Санкции там или нет - ЕС отчаянно нужна энергия из России. Было бы разумно со стороны ЕС перестать изображать моральное превосходство и начать покупать больше энергии у России в условиях продолжающегося энергетического кризисанаписал политик
Ранее Мема заявил, что саммит Европейского политического сообщества не принес результатов, потому что Брюссель продолжает санкционное давление на Москву и поддержку Киева.
По его мнению, мероприятие прошло бы гораздо успешней, если европейцы отказались от санкций и возобновили покупку энергоресурсов у РФ.