Финский политик Мема раскритиковал поддержку ЕС в адрес Киева Мема: новые санкции против РФ и кредит в €90 млрд ничем не помогут Украине

Москва22 апр Вести.Ситуацию на Украине не изменят введение новых санкций против России или выделение кредита в размере 90 миллиардов евро. Европе нужно найти дипломатическое решение и восстановить отношения с Москвой. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

На своей странице в социальной сети X он раскритиковал руководство Евросоюза за возобновление процедуры утверждения 20-го пакета санкций против РФ.

Одобрение 20-го пакета санкций против России, а также кредит в 90 миллиардов евро не решат ничего для Украины… Нам нужно снова покупать российскую энергию, найти дипломатическое решение, но вместо этого мы ведем еще больше войны против России написал Мема

О возобновлении утверждения новых санкций против РФ и рассмотрении выделения кредита в 90 миллиардов евро ранее объявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

Со слов руководителя МИД Чехии Петра Мацинки, эти меры уже готовы поддержать в Венгрии и Словакии, хотя ранее Будапешт и Братислава выступали против.