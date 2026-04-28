Москва28 апрВести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Европу ввести санкции против самой себя.

В беседе с РИА Новости он отметил, что у европейских стран нет морального превосходства для применения антироссийских санкций.

Ей [Европе] следует наложить санкции на саму себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права Израилем

заявил Мема

По словам политика, двойные стандарты стали главной проблемой западных элит.

Накануне Мема призвал Европу снять санкции против России и возобновить закупки российской энергии. По его мнению, подобные шаги позволят обеспечить стабильность на мировом рынке.