Москва28 апрВести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Европу ввести санкции против самой себя.
В беседе с РИА Новости он отметил, что у европейских стран нет морального превосходства для применения антироссийских санкций.
Ей [Европе] следует наложить санкции на саму себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права Израилемзаявил Мема
По словам политика, двойные стандарты стали главной проблемой западных элит.
Накануне Мема призвал Европу снять санкции против России и возобновить закупки российской энергии. По его мнению, подобные шаги позволят обеспечить стабильность на мировом рынке.