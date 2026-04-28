Политик Мема: Европе следует ввести санкции против самой себя Политик Мема раскритиковал санкции ЕС против РФ

Москва28 апр Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Европу ввести санкции против самой себя.

В беседе с РИА Новости он отметил, что у европейских стран нет морального превосходства для применения антироссийских санкций.

Ей [Европе] следует наложить санкции на саму себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права Израилем заявил Мема

По словам политика, двойные стандарты стали главной проблемой западных элит.

Накануне Мема призвал Европу снять санкции против России и возобновить закупки российской энергии. По его мнению, подобные шаги позволят обеспечить стабильность на мировом рынке.