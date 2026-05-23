Москва23 мая Вести.Европе следует извиниться перед Россией, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в интервью РИА Новости.

Евросоюз (ЕС) должен извиниться перед Россией за то, что вел себя так агрессивно по отношению к ней на протяжении многих лет. А Украина должна стать нейтральной страной, которая не представляет угрозы для России в будущем