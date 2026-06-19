Москва19 июнВести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Каю Каллас после ее заявлений о санкциях против России.
Он подчеркнул, что подобные слова представляют собой радикальный сдвиг в риторике.
Это поразительное заявление: безмозглая глава европейской дипломатии открыто призывает к враждебным действиям против Россиинаписал Мема в соцсети X
Как ранее отметил политик, саммит стран "Большой семерки" (G7) показал, что Запад не хочет разрешения украинского конфликта дипломатическим путем.
Между тем газета The Telegraph написала, что Каллас фактически находится в полной политической изоляции из-за абсурдной позиции в отношении России. Уточнялось, что своей политикой она девальвировала значимость поста главы европейской дипломатии.