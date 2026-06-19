Политик Мема назвал Каллас "безмозглой" из-за слов о давлении на Россию

Мема раскритиковал Каллас за слова о давлении на Россию Политик Мема назвал Каллас "безмозглой" из-за слов о давлении на Россию

Москва19 июн Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Каю Каллас после ее заявлений о санкциях против России.

Он подчеркнул, что подобные слова представляют собой радикальный сдвиг в риторике.

Это поразительное заявление: безмозглая глава европейской дипломатии открыто призывает к враждебным действиям против России написал Мема в соцсети X

Как ранее отметил политик, саммит стран "Большой семерки" (G7) показал, что Запад не хочет разрешения украинского конфликта дипломатическим путем.

Между тем газета The Telegraph написала, что Каллас фактически находится в полной политической изоляции из-за абсурдной позиции в отношении России. Уточнялось, что своей политикой она девальвировала значимость поста главы европейской дипломатии.