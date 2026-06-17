Telegraph: абсурд Каллас в отношении РФ привел к ее политической изоляции в ЕС

"Начинают понимать": в Британии указали на усталость ЕС от абсурда Каллас Telegraph: абсурд Каллас в отношении РФ привел к ее политической изоляции в ЕС

Москва17 июн Вести.Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас фактически находится в полной политической изоляции из-за абсурдной позиции в отношении России, с которой страны ЕС все меньше хотят мириться и тем более не готовы финансировать.

Об этом написала британская газета The Telegraph.

В Европе начинают понимать всю абсурдность Каи Каллас … По своему происхождению и убеждениям Каллас — самый непримиримый верховный представитель в связанных с Россией вопросах, который когда-либо был у ЕС. Она по-прежнему твердо верит в необходимость продолжать спонсировать Украину до победного конца. Однако в реальности Каллас всякий раз терпела неудачу в попытках убедить европейцев финансово поддержать ее громкие заявления следует из публикации

Автор материала полагает, что подобной политикой Каллас девальвировала значимость поста главы европейской дипломатии, фактически лишив ЕС компетентного представителя по внешнеполитическим вопросам.

Всякий раз, когда кто-то из мировых лидеров хочет поговорить с кем-то из Европы, они звонят не Каллас, а (президенту Франции Эммануэлю – прим. ред.) Макрону, (канцлеру ФРГ Фридриху – прим. ред.) Мерцу или (премьер-министру Италии Джордже – прим. ред.) Мелони … Основные вопросы, например, … переговоры с (президентом России Владимиром – прим. ред.) Путиным — будут решать именно европейские лидеры. Тезис о том, что Европа монолитна, всегда был фикцией. Скоро это станет явным подчеркнул обозреватель

Каллас за время пребывания в должности главы европейской дипломатии не раз делала резонансные заявления, которые не соответствовали действительности.

Так, в одном из выступлений еврокомиссар заявила, что за последние 100 лет Россия "напала на более чем 19 стран". Затем Каллас повторила это утверждение, назвав среди "жертв агрессии" африканские государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания свидетельствуют о некомпетентности эстонского политика и отражают ее низкий образовательный уровень.

Ранее телеканал Euronews (заблокирован в РФ) выяснил, что за инициативой по реформировать дипломатическую службу ЕС с целью лишить Каллас полномочий может стоять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.