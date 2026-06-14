Западные СМИ: инициатива по лишению Каллас полномочий идет от фон дер Ляйен Euronews: инициатива по лишению Каллас полномочий идет от фон дер Ляйен

Москва14 июн Вести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за инициативой по реформированию дипломатического аппарата ЕС и потенциальным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас. Такую версию приводит портал Euronews.

Дополнительным фактором в обсуждении реформы дипслужбы является растущая напряженность между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой говорится в публикации

Отмечается, что фон дер Ляйен уже давно выходит за рамки своих полномочий, все чаще высказываясь по вопросам внешней политики, что дополнительно подрывает позиции Каллас на посту главы дипломатии ЕС. Автор материала полагает, что все это результат внутриведомственных распрей.

По информации газеты The Financial Times, страны Евросоюза рассматривают возможность радикально реформировать европейскую дипломатическую службу на фоне внешнеполитических неудач. Реформа предполагает передачу значительного объема полномочий от дипведомства отдельным странам, а также ограничение самостоятельности главы службы.

Euronews ранее сообщили, что Каллас делает все, чтобы лишиться поддержки в Евросоюзе.

По заключению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Каллас удалось вызвать раздражение буквально у всех. Что касается ее деловых качеств, то их характеристику приводит официальный представитель МИД Мария Захарова: это непрофессионализм, основанный на глупости; это сочетание беспринципности, основанной на глупости и чужом мнении.