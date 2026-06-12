Каллас выступила в свою защиту на фоне слухов о лишении полномочий

Кая Каллас ответила на слухи о ликвидации дипломатической службы ЕС Каллас выступила в свою защиту на фоне слухов о лишении полномочий

Москва12 июн Вести.Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас прокомментировала слухи о лишении полномочий, заявив о высокой добавленной ценности своей работы для Европы, пишет европейское издание газеты Politico.

Ранее издание The Financial Times написало, что в ЕС рассматривают возможность на фоне внешнеполитических неудач радикально реформировать дипломатическую службу, которую возглавляет Каллас. В частности, предполагается ограничить самостоятельность Каллас и передать полномочия европейской дипслужбы МИДам стран.

Каллас после этой публикации направила письмо примерно 5 тысячам сотрудников Европейской службы внешних действий.

Я бы хотела... подчеркнуть, какую высокую добавленную ценность мы принесли Европе как команда, особенно в момент полномасштабной войны, бушующей в Европе указала глава евродипломатии

В то же время Каллас поприветствовала дискуссию о реформе и отметила, что обсудит идеи реформирования на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза.

Каллас также подчеркнула, что роли и обязанности институтов ЕС четко определены в международных договорах.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя статью The Financial Times, указывал, что Каллас смогла вызвать раздражение у всех.