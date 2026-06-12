Москва12 июнВести.Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас прокомментировала слухи о лишении полномочий, заявив о высокой добавленной ценности своей работы для Европы, пишет европейское издание газеты Politico.
Ранее издание The Financial Times написало, что в ЕС рассматривают возможность на фоне внешнеполитических неудач радикально реформировать дипломатическую службу, которую возглавляет Каллас. В частности, предполагается ограничить самостоятельность Каллас и передать полномочия европейской дипслужбы МИДам стран.
Каллас после этой публикации направила письмо примерно 5 тысячам сотрудников Европейской службы внешних действий.
Я бы хотела... подчеркнуть, какую высокую добавленную ценность мы принесли Европе как команда, особенно в момент полномасштабной войны, бушующей в Европеуказала глава евродипломатии
В то же время Каллас поприветствовала дискуссию о реформе и отметила, что обсудит идеи реформирования на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза.
Каллас также подчеркнула, что роли и обязанности институтов ЕС четко определены в международных договорах.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя статью The Financial Times, указывал, что Каллас смогла вызвать раздражение у всех.