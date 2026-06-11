Дмитриев считает, что Каллас удалось всех вывести из себя Глава РФПИ Дмитриев: Каллас смогла вызвать раздражение у всех

Москва11 июн Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал статью газеты The Financial Times о планах реформировать дипломатическую службу ЕС, отметив, что глава этой службы Кая Каллас смогла всех вывести из себя.

Кае удалось вызвать раздражение у всех указал Дмитриев в соцсети X

Ранее издание The Financial Times написало, что страны ЕС рассматривают возможность на фоне внешнеполитических неудач радикально реформировать дипломатическую службу ЕС, которую возглавляет Каллас.

В частности, предполагается ограничить самостоятельност Каллас и передать полномочия европейской дипслужбы МИДам отдельных стран. Издание отмечало, что Каллас часто высказывает свое мнение по вопросам, ответ на которые следовало коллективно согласовать.