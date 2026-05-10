Дмитриев: евробюрократы больше не могут отрицать свои катастрофические провалы

Москва10 мая Вести.Европейские бюрократы не могут отрицать свои катастрофические ошибки. Таким мнением глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поделился в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что европейские лидеры столкнулись с беспрецедентным уровнем непопулярности из-за слабой экономики, негативной реакции на иммиграцию и роста поддержки популистских партий.

Все это правда. Почему же WSJ внезапно прозрела? Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать написал Дмитриев

Накануне глава РФПИ заявил, что соратники-лейбористы отвернулись от премьер-министра Великобритании Кира Стармера после поражения на местных выборах.

По его словам, отставка британского премьера "ожидается по графику уже на этой неделе".