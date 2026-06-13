На Западе заявили, что Каллас делает многое, чтобы лишиться поддержки в ЕС Euronews: Каллас делает многое, чтобы лишиться поддержки в Евросоюзе

Москва13 июн Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас делает многое, чтобы лишиться поддержки в Евросоюзе. Об этом сообщает телеканал Euronews.

По словам собеседников телеканала, в последнее время недовольство Каллас усилилось из-за особенного отношения к Эстонии, резких заявлений и высказывания собственного мнения от лица блока.

Она действительно делает многое, чтобы лишиться поддержки... Она не очень хороша в налаживании альянсов в Европейском совете отмечается в сообщении

Многие политики и эксперты указывают на некомпетентность этого "несчастья для Европы", как о ней сегодня выразился лидер боснийских сербов, на ее агрессивную риторику и неспособность к гибкому подходу в международных вопросах.

По заключению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Каллас удалось вызвать раздражение буквально у всех. Что касается ее деловых качеств, то их характеристику приводит официальный представитель МИД Мария Захарова: это непрофессионализм, основанный на глупости; это сочетание беспринципности, основанной на глупости и чужом мнении.

По информации газеты The Financial Times, страны Евросоюза рассматривают возможность радикально реформировать европейскую дипломатическую службу на фоне внешнеполитических неудач. Реформа предполагает передачу значительного объема полномочий от дипведомства отдельным странам, а также ограничение самостоятельности главы службы.