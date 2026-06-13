Жалкие попытки и пустословие: в ЕС обрушились на Каллас из-за "письма отчаяния" Журналист Христофору: письмо Каллас чиновникам ЕС указывает на ее отчаяние

Москва13 июн Вести.Письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, адресованное европейским чиновникам, и постоянный акцент на своей значимости для ЕС свидетельствует о растущем отчаянии главы евродипломатии.

Такого мнения придерживается кипрский журналист Алекс Христофору

Каллас лишь повторяет, что она приносит пользу дипломатии ЕС. Но можно ли считать "принесением пользы" курс на изоляцию и конфронтацию с Китаем, Россией, США, Индией и практически всем Глобальным Югом? Эти жалкие попытки удержать свою позицию явно продиктованы отчаянием отметил Христофору в эфире своего блога на видеохостинге YouTube

Эксперт также полагает, что лидеры Евросоюза крайне недовольны деятельностью Каллас и все чаще критикуют ее за некомпетентность и отсутствие гибкости в подходе к конфликту на Украине.

Единственная ценность этого письма заключается в том, что оно еще раз продемонстрировало, насколько пусты слова главы евродипломатии заключил Христофору

11 июня издание Politico сообщило, что Каллас направила электронное письмо 5 тысячам сотрудников Европейской службы внутренних действий, пытаясь обосновать отсутствие необходимости реформ в структурах, подведомственных главе европейской дипломатии.

О том, что на фоне внешнеполитических неудач Каллас страны ЕС изучают возможность радикально реформировать общеевропейскую дипломатическую службу, ранее писала газета The Financial Times.