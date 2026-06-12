Христофору: недовольство работой Каи Каллас в Евросоюзе создает риски для Киева Возможные кадровые изменения в дипломатии ЕС могут ослабить позиции Украины

Москва12 июн Вести.Возможная реорганизация дипломатической службы Европейского союза и потенциальное ослабление позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас могут негативно отразиться на положении Зеленского. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

По оценке аналитика, кадровые и структурные изменения в Брюсселе способны стать "серьезной проблемой для Киева". Христофору отметил, что в случае утраты Каллас своего прежнего влияния в европейских институтах Зеленскому срочно потребуется новый политический союзник в Брюсселе для лоббирования интересов Украины.

Журналист также указал на наметившийся сдвиг в приоритетах европейских государств. По его словам, в настоящее время структуры ЕС все больше ориентируются на "поиск путей урегулирования" конфликта. Христофору подчеркнул, что данная тенденция не отвечает интересам украинского руководства, однако мнение Киева при принятии решений в Брюсселе теперь может не учитываться.

Кроме того, Христофору критически оценил результаты работы Каи Каллас на посту руководителя внешнеполитической службы ЕС. Он заявил, что ее деятельность вызывает серьезное недовольство внутри самого европейского объединения, и иронично предположил, что вслед за изменением аппаратного статуса Каллас под растущим давлением со стороны европейских партнеров может оказаться и сам Зеленский.