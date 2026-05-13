Христофору назвал последствия интервью Мендель для планов Каллас по помощи Киеву Христофору: интервью Мендель срывает планы Каллас по помощи Украине

Москва13 мая Вести.Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель может поставить под удар стратегию главы европейской дипломатии Каи Каллас по выделению финансовой помощи Украине.

Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Журналист обратил внимание на то, что Мендель в своем выступлении дала крайне нелестную характеристику украинскому руководству, назвав представителей администрации коррумпированными и склонными к паранойе.

По словам Христофору, эти откровения прозвучали как раз тогда, когда Евросоюз готовится запустить процесс выплат по масштабному кредиту.

Эксперт предположил, что Каллас вряд ли простит экс-сотруднице офиса Зеленского такой шаг, поскольку он способен сорвать реализацию намеченных планов. Обозреватель подчеркнул, что после подобных заявлений у жителей европейских стран могут возникнуть серьезные сомнения относительно целевого использования выделяемых 90 миллиардов евро.

По мнению журналиста, совокупность этих факторов создает крайне негативный фон для продолжения финансовой поддержки Киева.

Ранее Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, главной темой которого стал Зеленский. Интервью спровоцировало новую волну внутриполитической борьбы в Киеве.