На Западе предупредили Зеленского о плохих новостях после интервью Мендель BZ: взрывоопасное интервью Мендель изменит образ Зеленского в западных СМИ

Москва13 мая Вести.Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель может стать предпосылкой для перемен в восприятии украинского лидера в западных медиа, написало немецкое издание Berliner Zeitung.

В материале подчеркивается, что в свете новых фактов образ Зеленского на международном уровне уже претерпел значительные изменения.

Если ранее украинского политика позиционировали как "символ сопротивления", то теперь в западных СМИ все чаще звучит критика в его адрес, акцентирующая внимание на авторитарных тенденциях.

Особенно взрывоопасными являются заявления Менделя о предполагаемой коррупции среди украинского руководства говорится в статье

Ранее издание The European Conservative допустило, что откровения Мендель могут усилить внимание западных союзников Украины к действиям главы киевского режима.

В свою очередь, кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что резонансное интервью фактически перечеркивает усилия главы евродипломатии Каи Каллас, которая хочет не допустить сокращения внешней помощи Киеву.

11 мая бывший пресс-секретарь Зеленского дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений.

В частности, она предположила умственное расстройство у украинского политика, отметила восхищение Зеленского методами пропаганды Йозефа Геббельса, и утверждала, что людей отправляют на фронт за критику режима.

Мендель также назвала главу киевского режима диктатором, которого волнует только власть.