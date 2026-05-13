Москва13 маяВести.Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель может стать предпосылкой для перемен в восприятии украинского лидера в западных медиа, написало немецкое издание Berliner Zeitung.
В материале подчеркивается, что в свете новых фактов образ Зеленского на международном уровне уже претерпел значительные изменения.
Если ранее украинского политика позиционировали как "символ сопротивления", то теперь в западных СМИ все чаще звучит критика в его адрес, акцентирующая внимание на авторитарных тенденциях.
Особенно взрывоопасными являются заявления Менделя о предполагаемой коррупции среди украинского руководстваговорится в статье
Ранее издание The European Conservative допустило, что откровения Мендель могут усилить внимание западных союзников Украины к действиям главы киевского режима.
В свою очередь, кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что резонансное интервью фактически перечеркивает усилия главы евродипломатии Каи Каллас, которая хочет не допустить сокращения внешней помощи Киеву.
11 мая бывший пресс-секретарь Зеленского дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений.
В частности, она предположила умственное расстройство у украинского политика, отметила восхищение Зеленского методами пропаганды Йозефа Геббельса, и утверждала, что людей отправляют на фронт за критику режима.
Мендель также назвала главу киевского режима диктатором, которого волнует только власть.