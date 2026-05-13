Захарова иронично прокомментировала слова Мендель о наркозависимости Зеленского Захарова: Мендель дала Зеленскому "пендель" словами о его наркозависимости

Москва13 мая Вести.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель дала ему "пендель", намекнув на его наркозависимость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, которые приводит радио Sputnik, российская сторона неоднократно говорила о наркозависимости Зеленского.

Юлия Мендель дала Зеленскому пендель. …Она просто взяла и рассказала, как он это делал раньше, как он это делал при ней, как он в принципе это делает, в каком состоянии находится сказала Захарова

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что те, кто работал с Зеленским в сфере шоу-бизнеса на различных мероприятиях, также помнят о его пристрастии к запрещенным веществам.

Захарова вспомнила о разговоре с одним европейским дипломатом еще до разрыва отношений Европы с Москвой. Ей рассказали, что среди руководителей ЕС распространено употребление запрещенных веществ. Дипломат предположила, что на этой почве они нашли общий язык с Зеленским.

Бывший пресс-секретарь Зеленского 11 мая дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором предположила умственное расстройство у главы киевского режима, отметила стремление Зеленского скопировать методы пропаганды Йозефа Геббельса и утверждала, что людей отправляют на фронт за критику режима.