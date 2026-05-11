Москва11 маяВести.Перед интервью глава киевского режима Владимир Зеленский всегда уходил в ванную комнату, а возвращался оттуда "другим человеком". Об этом рассказала бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.
Так она ответила на вопрос о том, есть у Зеленского проблемы с запрещенными веществами.
Он уходит на 15 минут в ванную. И я вам говорю, меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Правда, всегда другим человеком... Он выходил энергичным, полным, знаете, действиясказала Мендель
Бывшая пресс-секретарь уточнила, что лично никогда не видела, как Зеленский пользуется наркотиками, но встречалась со многими людьми, которые рассказывали, как глава киевского режима употреблял "запрещенку" в разных клубах.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ИС "Вести", что Зеленский до сих пор не предоставил доказательств отсутствия у себя наркозависимости.