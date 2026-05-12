Мендель: Зеленский говорил о необходимости иметь пропаганду, как у Геббельса Мендель: Зеленский заявил о необходимости иметь пропаганду, как у Геббельса

Москва12 мая Вести.Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что Владимир Зеленский использует отправку на линию боевого соприкосновения как способ наказания для тех, кто выступает с критикой в его адрес по аналогии с Йозефом Геббельсом.

По словам Мендель, глава государства превратил фронт в инструмент давления на оппонентов, причем сам Зеленский неоднократно высказывался об этой практике в открытой форме.

Экс-чиновница пояснила, что поводом для принудительной отправки в зону конфликта могут стать любые публичные замечания, направленные против действий руководства страны.

Кроме того, Мендель указала на высказывания Зеленского о необходимости формирования системы государственной пропаганды, методы которой были бы сопоставимы с подходами Йозефа Геббельса.

Она заявила, что подобные методы управления и подавления инакомыслия стали характерной чертой текущего политического режима на Украине.

Ранее Мендель заявила, что перед интервью глава киевского режима Владимир Зеленский всегда уходил в ванную комнату, а возвращался оттуда "другим человеком".