Москва27 апр Вести.Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с резкой критикой официальной социологии и государственной пропаганды в стране. В своей публикации в соцсети X она заявила, что данные соцопросов, демонстрирующие безоговорочную поддержку Зеленского и стремление к войне до конца, не соответствуют действительности.

Мы уже давно не едины, и Западу пора принять эту реальность. Из всего, что я видела, и из всех, кого я знаю, следует, что гораздо большая часть украинского общества - почти все, с кем я общаюсь, - считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно быстрее положить конец этой войне заявила Мендель

По ее словам, в опросах принимают участие лишь около 10% граждан, в то время как остальные боятся выражать мнение, отличное от официального, из-за риска репрессий, тюремного заключения или отправки на фронт. Эксперт подчеркнула, что "молчаливое большинство" украинцев выступает за скорейшие компромиссы ради мира и воспринимает Зеленского как диктатора, действующего в рамках "чужих сценариев".

Мендель призвала Запад перестать игнорировать реальное положение дел и признать отсутствие былого единства в украинском обществе.