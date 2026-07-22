Мендель: Зеленский обманул украинцев и мир, скрывая стремление к авторитаризму

Бывший пресс-секретарь Зеленского заявила, что он обманул украинцев и весь мир Мендель: Зеленский обманул украинцев и мир, скрывая стремление к авторитаризму

Москва22 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский скрывал свое стремление к авторитаризму и этим обманул миллионы украинцев и весь мир, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

По словам Мендель, во время работы в офисе Зеленского она "служила щитом для его ошибок, невежества и некомпетентности".

Никто не знает, что он считает украинцев неготовыми к демократии и за закрытыми дверями выражает предпочтении автократии написала Мендель в соцсети X

Бывший пресс-секретарь подчеркнула, что Зеленский – актер с исключительной интуицией, однако "за сценой" царит плохое управление, нарциссизм, неумение разбираться в государственных делах и отсутствие желания исправлять ситуацию.

23 июня Мендель заявила, что жители Украины теряют интерес к политике из-за нищеты. Зеленский же откровенно бросил украинский народ, подчеркнула она.