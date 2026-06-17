Мендель обвинила Зеленского в отказе от предвыборной программы 2019 года

Бывшая пресс-секретарь Зеленского напомнила о его обещаниях перед выборами Мендель обвинила Зеленского в отказе от предвыборной программы 2019 года

Москва17 июн Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому больше нельзя доверять, поскольку он отказался от всех обещаний, данных в ходе предвыборной кампании 2019 года. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

В своем аккаунте в соцсети X она подчеркнула, что Зеленский пропагандирует бесконечную войну и радикальную милитаризацию. По словам Мендель, нынешний курс не позволит главе киевского режима остаться у власти.

Ни одному слову Зеленского доверять больше нельзя. Человек, который пропагандирует бесконечную войну и радикальную милитаризацию, не станет следующим президентом Украины – именно по этому курсу сегодня ведут нашу страну написала Мендель

Она напомнила, что в 2019 году Зеленский клялся стабилизировать отношения с Россией и искоренить коррупцию. Сегодня же, отметила Мендель, он яростно выступает против выборов, а его окружение продолжает воровать миллиарды на предприятиях, связанных с военным производством.

Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, с тех пор выборы президента Украины не проводились. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, 67% украинцев выступают за смену Зеленского после окончания конфликта. В 2023 году такой позиции придерживались 23%.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен, поэтому важно понять, с кем в Киеве нужно вести диалог для подписания юридически обязывающих документов.