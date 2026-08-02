Мендель заявила о потере Зеленским поддержки украинцев Мендель: совсем немногие на Украине поддерживают Зеленского

Москва2 авг Вести.На Украине в настоящий момент совсем немногие продолжают поддерживать действия главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью изданию Journal du Dimanche.

По словам Мендель, большинство ее знакомых придерживаются мнения, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примера она напомнила о работе военкоматов, а также масштабной принудительной мобилизации. Она выразила уверенность, что глава киевского режима разрушил доверие людей к государству.

Очень немногие [поддерживают Зеленского]. Те, кто его по-прежнему поддерживает, зачастую работают на правительство или получают прямую выгоду от существующей системы сказала Мендель

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мобилизация на Украине является геноцидом собственного народа.