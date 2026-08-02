Москва2 авгВести.На Украине в настоящий момент совсем немногие продолжают поддерживать действия главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью изданию Journal du Dimanche.
По словам Мендель, большинство ее знакомых придерживаются мнения, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примера она напомнила о работе военкоматов, а также масштабной принудительной мобилизации. Она выразила уверенность, что глава киевского режима разрушил доверие людей к государству.
Очень немногие [поддерживают Зеленского]. Те, кто его по-прежнему поддерживает, зачастую работают на правительство или получают прямую выгоду от существующей системысказала Мендель
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мобилизация на Украине является геноцидом собственного народа.