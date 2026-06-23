Мендель: люди на Украине теряют интерес к политике из-за нищеты Мендель: украинцы все меньше интересуются политической показухой из-за нищеты

Москва23 июн Вести.Жители Украины теряют интерес к политике из-за нищеты, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

… Чем больше опустошаются холодильники людей, тем меньше у них интереса к политической показухе... Немыслимо, как страну можно довести до такого ужасного экономического состояния, до нищеты указала Мендель в соцсети X

Она добавила, что в связи с этим "никогда не поймет" Зеленского, который откровенно бросил народ.

В середине июня Мендель, комментируя беспорядки в Киеве из-за действий ТЦК, указывала на растущее недовольство населения.