Москва23 июнВести.Жители Украины теряют интерес к политике из-за нищеты, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
… Чем больше опустошаются холодильники людей, тем меньше у них интереса к политической показухе... Немыслимо, как страну можно довести до такого ужасного экономического состояния, до нищетыуказала Мендель в соцсети X
Она добавила, что в связи с этим "никогда не поймет" Зеленского, который откровенно бросил народ.
В середине июня Мендель, комментируя беспорядки в Киеве из-за действий ТЦК, указывала на растущее недовольство населения.