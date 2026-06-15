Мендель: беспорядки в Киеве свидетельствуют о растущем недовольстве населения

Мендель: беспорядки в Киеве говорят о растущем недовольстве населения Мендель: беспорядки в Киеве свидетельствуют о растущем недовольстве населения

Москва15 июн Вести.Новые беспорядки в Киеве, вызванные действиями ТЦК, говорят о растущем недовольстве населения. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети Х.

В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину написала она

По ее словам, полиция применила слезоточивый газ против жителей, которые пытались защитить мужчину.

Мендель отметила, что инцидент свидетельствует о нарастающем недовольстве населения принудительной и бесчеловечной мобилизацией.

Ранее Мендель сообщила, что Зеленский прибегает к пиару, чтобы скрыть накопившиеся проблемы на Украине. Она отметила, что несмотря на все пиар-кампании, "все сигналы указывают на одно: Зеленский в отчаянии".