Мендель призвала срочно заключить мир с Россией после видео с ТЦК из Одессы

Мендель призвала к миру с Россией, посмотрев на работу ТЦК в Одессе Мендель призвала срочно заключить мир с Россией после видео с ТЦК из Одессы

Москва9 авг Вести.Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского, выступила с призывом немедленно заключить мир с Россией и прекратить вооруженный конфликт.

Она сделала такое заявление, отреагировав на видеозапись из Одессы, где сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) насильно пытались вытащить местного жителя из автомобиля, чтобы его мобилизовать. Мужчины в масках забрызгали лицо парня перцовым баллончиком, после чего вытолкали его из машины ногами. В это время за него держалась его девушка, защищая от военных.

Это настоящее лицо Зеленского... Тот, кто мог бы выделить деньги на финансовую мотивацию, но решил вместо этого украсть из бюджета... Цена - множество жизней и разрушенные семьи. Мир, проснись! Украина нуждается в мире написала Мендель в соцсети X

Ранее Мендель сообщала о критическом состоянии энергосистемы Украины в преддверии грядущей зимы.